Українським водіям нагадали про штраф за брудні номерні знаки

Водієві забороняється керувати транспортним засобом з забрудненим номерним знаком, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів. Про це пише MMR с посиланням на «Дорожнього Адвоката».

За неохайні номери водію загрожує штраф у розмірі 170 грн. Якщо протягом року поліція знову упіймала вас на такому порушенні, то тоді штраф збільшиться до 255 грн. Також порушнику загрожують громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу.

Юрист зазначає: «Якщо на номерних знака не читається хоча б один символ, є ймовірність накладення штрафу».

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