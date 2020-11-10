В Японии установили Годзиллу в натуральную величину (фото)

В тематическом парке Нидзиген-но-Мори на острове Авадзи, что недалеко от города Кобе, была представлена копия монстра из фильма “Годзилла” в натуральную величину.

По информации, сооружение было установлено как часть аттракциона, посвященного этому существу.

Монстр имеет длину 55 метров, ширину 25 метров и высоту 23 метра.

Посетители могут на скорости влететь в острозубую пасть зверя и исследовать его внутреннее содержание. Вернувшись на землю, люди могут принять участие в игре-стрелялке, чтобы уничтожить клетки Годзиллы.

В тематическом парке также находится первый в мире музей Годзиллы, где демонстрируется реквизит для фильмов. Также, посетители парка могут пообедать Карри Годзиллы — черным карри, которое готовят с луком острова Авадзи.

Также отмечается, что это первая в мире копия Годзиллы в натуральную величину.

: kinoafisha.ua