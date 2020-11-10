Протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении Мирзояна

Его вытащили из автомобиля демонстранты, в конфликт пришлось вмешаться охране и военным. Позже стало известно, что Мирзояна госпитализировали. Протесты в Ереване начались после подписания соглашения о прекращении боев в Карабахе

Протестующие около здания парламента Армении в Ереване избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна, сообщает «Sputnik Армения».

Между охранниками Мирзояна и демонстрантами произошла стычка. Во время нее спикер находился в автомобиле. Протестующие окружили машину, требуя вытащили оттуда Мирзояна и избили.

После этого в драку вмешалась охрана спикера и военные. Мирзояна снова поместили в автомобиль, о его состоянии не сообщается. Корреспондет РБК в Ереване подтвердил факт избиения Мирзояна и сообщил, что ему плохо.

Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему. Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице. По данным источника РБК в Минздраве Армении, жизни Мирзояна ничего не угрожает.

Нападение на Мирзояна произошло в ходе протестов, начавшихся в Ереване после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о заключении соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

