Путин объявил о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ.
Видео с обращением появилось на официальных каналах Кремля. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что кроме российских также будут и турецкие миротворцы.
Так, глава России выделил следующие пункты:
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полное прекращение огня начинается 10 ноября;
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Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях;
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Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными;
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в Карабахе разместят российских миротворцев;
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все транспортные узлы в Карабахе разблокируются;
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рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования.
«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», – подчеркнул Путин.
Минобороны уже начало переброску миротворцев в Карабах. Их отправляют на самолетах Ил-76 из Ульяновска.
(Видео – Telegram )