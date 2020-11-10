Путин объявил о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ.

Видео с обращением появилось на официальных каналах Кремля. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что кроме российских также будут и турецкие миротворцы.

Так, глава России выделил следующие пункты:

полное прекращение огня начинается 10 ноября;

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях;

Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными;

в Карабахе разместят российских миротворцев;

все транспортные узлы в Карабахе разблокируются;

рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования.

«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», – подчеркнул Путин.

Минобороны уже начало переброску миротворцев в Карабах. Их отправляют на самолетах Ил-76 из Ульяновска.

(Видео – Telegram )