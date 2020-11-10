Пашинян заявил об отсутствии выхода, кроме подписания соглашения

Он сказал, что армянская армия «воевала с честью» и извинился перед близкими погибших. Премьер призвал прекратить протесты в Ереване и пообещал наказать нарушителей.

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна не было другого выхода, кроме как подписать соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время прямой трансляции в Facebook.

Он также добавил, что пока что не может раскрыть всю информацию по поводу перемирия, поскольку боится подвергнуть опасности военнослужащих. «Я понимаю, что обязан давать информацию, но сейчас пока не могу. Скажу пока одно. Это решение принято в результате анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали ситуацию», — заявил Пашинян.

Глава правительства заявил, что армянская армия «воевала с честью» «против террористов, Азербайджана и Турции» и принес извинения. «Преклоняюсь перед родными и близкими погибших. Я извиняюсь перед ними, что не смогли продолжить их дело на должном уровне», — сказал Пашинян.

Он призвал протестующих в Ереване не участвовать в акциях и заявил, что демонстранты, нарушившие правопорядок будут привлечены к ответственности. Пашинян отметил, что некоторые из протестующих были в Нагорном Карабахе, но почему-то «оставили свои позиции».

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе вечером 9 ноября. Согласно документу с полуночи по московскому времени 10 ноября в спорном регионе полностью прекращаются бои, войска враждующих сторон остаются на своих позициях. В Карабах входит российский миротворческий контингент в количество почти 2 тыс. военнослужащих и 470 единиц техники. Азербайджану переходят несколько районов Карабаха, которые ранее контролировались Арменией.

