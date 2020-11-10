Український баскетболіст «Барселони» набрав 18 очок у матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Артем Пустовий продемонстрував, що незадовго до матчів збірної перебуває у відмінній формі

Український центровий «Барселони» Артем Пустовий відзначився 18-ма очками і зробив 5 підбирань у матчі десятого туру чемпіонату Іспанії проти «Естудіантеса».

Каталонці виграли поєдинок 92:78. Пустовий у складі своєї команди став найрезультативнішим.

З дев’яти проведених матчів у поточному чемпіонаті «Барселона» виграла сім і наразі іде другою слідом за мадридським «Реалом», котрий виграв усі десять поєдинків.

: glavcom.ua

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