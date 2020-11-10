Полиция закрыла производство об исчезновении Кернеса

Национальная полиция Украины в Харьковской области закрыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Сообщение о расследовании по статье 115 (Умышленное убийство) с пометкой «без вести пропавший» удалили с сайта правоохранителей после выхода новостей в СМИ, сообщает «Украинская правда«.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что публикация была «снята с сайта как некорректная и неактуальная».

«Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его – за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно», – прокомментировал замдиректора коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало.