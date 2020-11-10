В Армении оппозиция попробует отменить решение о прекращении войны в Карабахе

В Армении оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения премьера Армении, президентов России и Азербайджана.

Об этом сообщила депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, передает «Интерфакс«. Однако количества депутатов для этого недостаточно.

«Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участие также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент», – рассказала Зограбян.

Она также призвала собравшихся в зале заседаний и здании парламента граждан покинуть его. По ее словам, в повестке дня оппозиционных партий находится вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху», – добавила Зограбян.