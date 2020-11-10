ДТП на пешеходном переходе: стали известны подробности о водителе (видео)

В минувшую субботу в Харькове произошло ДТП с несколькими пострадавшими пешеходами. Стали известны подробности происшествия, а также некоторые данные о водителе, который совершил наезд на людей.

По информации отдела коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области, на перекрестке пр. Науки с ул. Космической, трех людей, стоявших на «островке безопасности» (среди них был и несовершеннолетний), на полном ходу сбил автомобиль «Volkswagen Passat». За рулем находился гражданин республики Емен. Выяснилось, что 23-летний иностранец еще в июне текущего года, после учебы, должен был покинуть Украину. В настоящее время он находится под следствием, его подозревают в хулиганстве – избил девушку. Суд, под залог в размере 105 тыс. гривен, опустил фигуранта из СИЗО. Как сообщил зам. министра внутренних дел Антон Геращенко, на этот раз подозреваемому вряд ли удастся ожидать суда на свободе.

У пострадавших пешеходов – травмы различной степени. Состояние одной из женщин – тяжелое, она находится в коме. У 10-летнего мальчика – закрытая ЧМТ, ушиб грудной клетки, перелом костей предплечья.

: kh-news.net