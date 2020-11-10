Вдова умершего от COVID-19 рассказала об ужасных условиях в больнице Мариуполя и хамстве персонала

Вдова умершего в Мариуполе от COVID-19 мужчины рассказала о жутких условиях в больнице, хамстве медперсонала и краже лекарств.

О болезни и смерти супруга Раиса Таможникова-Сачанова рассказала изданию «Телеграф«. Женщина уверена, что в летальном исходе виноват не столько COVID-19, сколько бездушие персонала медучреждения.

Семья перебралась в Мариуполь из Донецка после начала российской оккупации.

По словам женщины, они заболели вместе с супругом 12 октября. У нее болезнь проходил легче, но и мужу тоже не было особенно тяжело.

«Обоняние он не терял, температура была 37,2-37,4, даже до 38 не доходила. Кашель у него был всегда – «фирменный», мы считаем, шахтерский. Каких-либо иных симптомов, свидетельствующих о коронавирусе, не было», – рассказала Таможникова-Сачанова.

Однако, когда пульсоксиметр, который купила дочь, показал у мужчины уровень насыщения крови кислородом всего 82% при норме не ниже 95-ти, терапевт посоветовал вызвать скорую.

«Привезли нас в городскую больницу №9 (раньше она называлась больница «водников», теперь – Центр первичной медицинской санитарной помощи №4), в санпропускник, и тут началось: мы, да и «скорая» выслушали столько негатива и грязи от дежурного врача! «А что вы их сюда привезли? Вы что думаете, вас тут спасать будут? Да тут один кислородный прибор на 6 человек! Вот вам реалии, посмотрите на все на это! И куда вас положат?» Все это было так пренебрежительно, словно именно мы были виноваты в проблемах самой больницы» – рассказала вдова.

По ее словам, долго не могли найти палату, куда положить мужчину. Предложили даже палату без лежачего места. Но в конце концов место нашли.

«Самое интересное, что пустые палаты были, но такие убогие — со старыми кроватями, с деревянными рассохшимися рамами, без занавесок, с трещинами на потолке и стенах, с лампочками самой малой мощности! Плюс антисанитария: туалет не работает, в палатах в кранах нет воды», – рассказала Таможникова-Сачанова.

По ее словам, дальше события развивались, как в страшном сне.

«Три санитарки притащили кислородный аппарат, даже не зная как им пользоваться, и сказали, что через пару часов заберут, ибо «еле отняли у бабушки…». Когда пришли его забирать — «потому что у бабушки уже ноги холодеют», то уровень сатурации крови поднялся до 92%, но затем снова упал до 82-х! После моих просьб пришел молодой врач из реанимации, спросил, какие были назначения. Удивился: «А что, препарат для разжижения крови не назначили?», сделал мужу укол», – рассказала женщина.

Потом принесли другой аппарат, но оказалось, что он не работает.

«А дальше вообще без каких-либо пояснений мужа стали куда-то увозить, он разнервничался. Оказалось, что забирают в реанимацию, но меня не только не пустили туда, а просто выгнали в полшестого утра со словами «Пошла вон отсюда…» – поделилась вдова.

Она подчеркнула, что так относились не только к ним, но и ко всем пациентам.

Также она рассказала, что получив список необходимых лекарств, тут же их купила и передала медсестре.

«В 4-м часу Миша звонит и спрашивает: «Раечка, а где мои лекарства?» – «Так я же еще в обед все передала!», а в трубку слышу, как кто-то кричит из персонала: «Ничего вы не передавали, что вы мелете, вы никакие лекарства не передавали!». «Девочки, вы что – шутите? Я и вчерашний долг вернула, и сегодняшнее все, что надо, у меня чек есть». И муж тут же говорит: «Рая, тут такое творится – реально ко мне за целый день никто не подошел, тут такой беспредел…». А я его умоляю: «Мишанечка, родненький, исполняй все, что говорят, чтобы они не обидели тебя», – рассказала Таможникова-Сачанова.

Она позвонила заведующей отделение, рассказала ей о лекарствах и добавила, что семья платежеспособная, купит все, что необходимо. Медик заверила женщину, что все будет в порядке и она во всем разберется, как будет на месте.

На следующее утро на вопрос о состоянии мужа лечащий врач ответила грубо: «Ну как вы хотите: он такой толстый, мы таких не спасали. Он вообще не слушается нас, маску снимает, в туалет сам идет, памперс надевать не хочет». По мнению врача, у мужчины была не просто пневмония, а COVID-19, но пока не пришли результаты теста, взятого в момент поступления, она не может изменить протокол лечения.

После вмешательства зятя, лечение таки назначили и передали список лекарств, которых не было в мариупольских аптеках. За ними пришлось ехать в Запорожье.

В 4 часа утра женщина проснулась в тревоге, интуитивно почувствовав беду.

«А в 6 часов его сердце остановилось. Медсестра позвонила зятю, а младшая дочь ночевала у меня, пришла, села на кровать:»Мамочка, мамочка… Папочки нету! Еще и знакомый врач сказал мне: «Какого вы отвезли его в эту «девятку»?» – со слезами вспомнила женщина.

Но это еще не стало концом истории. Таможникова-Сачанова рассказала, что мужа перевезли в морг и просто сбросили на кафельный пол, разбив его лицо.

«Это же просто кощунство! Зять узнал, что там, случается, крысы объедают части тел, и немедленно забрал тело в частную ритуальную службу», – рассказала вдова.

Сейчас, немного придя в себя, она вместе с родными намерена выяснить, что творится в 9-й больнице, поговорить с заведующим, увидеть его глаза, узнать, как спасали и почему не спасли ее «вторую половинку».





