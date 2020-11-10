Доба на Донбасі: російські окупанти двічі порушили перемир’я

Упродовж минулої доби, 9 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.