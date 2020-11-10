Екатерина Кухар в платье с открытой спиной восхитила грациозностью

Екатерина Кухар — одна из самых любимых зрителями телеперсон. Судья «Танцы со звездами 2020» — бесконечный источник вдохновения для ее фолловеров, то она радует стильными образами, то шикарной фигурой, то натуральной красотой.

На этот раз в своем микроблоге Катерина запостила чувственный снимок: звезда демонстрирует шикарную фигуру в шифоновом платье с открой спиной. Кухар стоит спиной к фотографу, немного повернув голову, ее волосы собраны в стильный пучок, она обнимает сама себя плечи. Снимок сделан в черно-белом стиле, два кадра фотограф соединил в одном снимке, что делает фото очень атмосферным.

«Искусство ведет человека к усовершенствованию…», — лаконично подписала снимок Кухар.

«Богиня», «Восхищаюсь, обожаю!», «Дуже гарно та заворожуюче», «Просто вау», «Вот это краста», — написали поклонники под снимком своему кумиру.

: Новости Ю