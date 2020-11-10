Російські миротворці вже рушили в Нагірний Карабах

Російська Федерація уже відправила миротворчий контингент в Нагірний Карабах. Військові вилетіли з аеродрому в місті Ульянівськ.

Основу контингенту складають підрозділи 15-ої мотострілкової бригади Центрального воєнного округу, пише вірменьске “Радіо Свобода” з посиланням на Міноборони РФ.

Російські моніторингові пункти виставлять уздовж всієї лінії розмежування в Нагірному Карабасі та уздовж Лачинського кордиору, що сполучає Вірменію з Нагірним Каарабахом. Командуваний центр миротворців розташують в районі міста Степанакерт.

“Для контролю за припиненням вогню та воєнних дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовці, 90 БТР, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки”, – заявили в російському Міноборони.