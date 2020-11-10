“Був звичайний день”: Мендель розповіла про стан Зеленського

Речниця президента Юлія Мендель розповіла про стан Володимира Зеленського, який захворів на коронавірус.

Про це повідомляє “BBC News Україна”.

За її словами, учора в Офісі президента був “звичайний день”.

“Настільки звичайний, наскільки він може бути в умовах пандемії. Тому що під час карантину в нас змінилися правила – у нас у всіх працівників міряють температуру, у всіх регулярно беруть ПЛР-тести, є дезінфектори, маски, рукавички, ми дотримуємося соціальної дистанції. Багато людей працюють дистанційно. Тому сьогодні (в понеділок, 9 листопада, – ред.) був звичайний день, президент проводив селекторну нараду – звісно, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину”, – розповіла Мендель.

“Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести – результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня. Вже під вечір ми дізналися, що позитивний тест, на жаль у президента і керівника його Офісу. Вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає”, – додала прессекретарка.

Надалі, пояснила Мендель, Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме. На запитання про те, хто виконуватиме обов’язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

“Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби”, – сказала вона.