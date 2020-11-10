На кордоні з Угорщиною від пострілу помер військовий

Поблизу українсько-угорського кордону від вогнепального поранення помер військовослужбовець-прикордонник. Це сталось в Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Його товариш по службі почув постріл і знайшов пораненого колегу.

“Учора у Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби “Соломоново” Чопського загону”, – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби.