У мережі показали єдиний в Україні мінівен Майбах

Офіційно Mercedes-Benz V-Class не випускається під люксовим брендом Maybach. Однак, деякі тюнінг ательє з Європи проробляють досить кропітку роботу по створенню (і ребрендингу) люксових «маршруток» Майбах. Один з таких прикладів є в Україні.

Авто має німецьку реєстрацію, але при цьому його часто бачать на наших дорогах.

Ймовірно, цей автомобіль – справа рук французів з компанії CLS Paris, які ще в 2018-му запропонували переробку стандартних Віто і Віан (V-Class) в ультракомфортні і розкішні мінівени Майбах. Бюджет переробки – від 66 до 90 тисяч доларів.

Дуже хочеться дізнатися, як виглядає цей сімейний Mercedes-Maybach V-Class зсередини, адже якщо це дійсно франко-німецьке творіння, то швидше за все так …

: mashyna.com.ua

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