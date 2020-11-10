В Киеве школьник убил отца, защищая мать и сестру

В Оболонском районе в результате семейного конфликта погиб 59-летний мужчина, 15-летний сын нанес ему смертельные удары ножом.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ЧП произошло в Оболонском районе Киева 9 ноября. Семья – отец с матерью и двое детей – арендовали квартиру в многоэтажном доме на ул. Приозерной, возле Вербного озера. У мужчины был цветочный бизнес.

В начале первого ночи разгорелся семейный конфликт. По предварительной информации, глава семьи начал угрожать жене и дочке оружием, сын не выдержал и бросился на отца. Подросток схватил кухонный нож и нанес отцу более тридцати ударов в шею.

Когда сын осознал, что отец мертв, то сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

Приехавшие на место преступления правоохранители обнаружили в квартире оружие главы семьи – устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей (официально зарегистрировано, разрешение есть). Пистолет лежал рядом с телом мужчины.

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По информации источников, и сын, и отец – граждане Азербайджана, в Украине находились на законных основаниях.

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