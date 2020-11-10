На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, – Пашинян

Армія наполягла на ухваленні Вірменією спільної заяви з РФ і Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських миротворців

Як інформує Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок глава вірменського уряду Нікол Пашинян.

“Я ухвалив рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія казала, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їхнього вирішення вичерпані, і маємо проблеми”, – сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зміст заяви не вигідний для вірменської сторони.

“Але в іншому випадку, якщо б угода не була підписана, це здійснило б негативний вплив на нашу боєздатність”, – заявив прем’єр Вірменії.

Глава вірменського уряду вказав також на низку проблем у військах, зокрема, про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми із призовом, низький рівень боєздатності ополченців, випадки дезертирства.

“Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало”, – сказав прем’єр Вірменії.