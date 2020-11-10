Алиев заявил об окончании конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с подписанием соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе поставлена точка в конфликте.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Sputnik Азербайджан в Telegram.

«Сегодня ставится точка в карабахском вопросе», — сказал Алиев.

Также, президент Азербайджана в обращении к нации в ночь на вторник назвал даты возвращения под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря», — заявил глава государства, зачитывая подписанное им совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

Кроме того, Алиев выразил уверенность, что в многолетнем конфликте между Арменией и Азербайджаном поставлена точка.

«Рад, что ставится точка в деле урегулирования многолетнего карабахского конфликта», — сказал Алиев, выступление которого транслируют азербайджанские телеканалы.

Он выразил уверенность, что это принесет мир в регион и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Армения, согласно тексту заявления, должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе. За собой Ереван оставит Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с республикой. Россия введет около 2 тыс. миротворцев в регион.