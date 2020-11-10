Названо кращі бюджетні повнопривідні автомобілі для зимових умов

Водіння машини взимку має власні особливості. Для нормального переміщення в цю пору року добре підходять позашляховики і кросовери з повним приводом.

Щоб комфортно і безпечно почувати себе за кермом взимку, можна скористатися такими популярними нині автомобілями, як кросовери і позашляховики. Не обов’язково купувати дорогі модифікації, цілком підійдуть машини бюджетного сегменту з повнопривідною системою.

На третій позиції такого переліку знаходиться автомобіль Subaru Outback. Під його капотом знаходяться в залежності від комплектації мотори на 2,5 і 3,0 літра, які мають потужність 165 і 256 кінських сил відповідно.

На другому місці експерти розташували модель французької компанії Renault Duster, який працює на 1,6 і 2,0 л агрегатах з генерацією 102 і 135 к.с.

Лідером рейтингу виявився LADA 4×4 з двигуном, ємністю 1,7 літра і 83 кінськими силами.

Всі ці автомобілі відмінно зарекомендували себе в холодну пору часу.

: mashyna.com.ua

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