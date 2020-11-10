Гереги вели переговоры о покупке аптек TAS у Тигипко, но потом пошли своим путем

Владельцы Эпицентра Александр и Галина Гереги вели переговоры о покупке сети аптек TAS Сергея Тигипко. Затем передумали и решили создавать аптечный бизнес с нуля.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Группа Эпицентр Александра и Галины Гереги намерена освоить новое направление.

Компания планирует развивать аптечную розницу и вела переговоры о покупке аптек TAS, которая насчитывает около 130 точек. Об этом рассказали НВ Бизнес три источника — два инвестиционных банкира и директор аптечной сети. Стоимость каждой аптеки эксперты оценили в 1,5−2 млн грн, то есть, сеть могла бы обойтись компании в 195−230 млн грн. Но Эпицентр изменил стратегию и решил открывать аптеки с нуля, отмечает издание.