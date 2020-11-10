В Нацбанке назначили главного рисковика, который любит доллар

9 ноября 2020 года на должность начальника управления финансовых и операционных рисков Национального банка назначили Сергея Демиденко, который до этого был и.о. после отставки предыдущего руководителя — Надежда Мешенко.

Демиденко еще не подал в Нацагентство по предупреждению коррупции свою декларацию кандидата. Однако на сайте НАПК есть его декларация за 2019 год. В ней он заявил немного активов и среднемесячную зарплату в Нацбанке на уровне 83 тыс. грн в качестве начальника отдела:

четвертая часть квартиры в Киеве, площадью 67,8 м. кв.;

зарплата в Нацбанке — 1,03 млн грн;

страховые и грантовые выплаты, отчисления в пенсионный фонд НБУ, проценты по вкладу — 108,4 тыс. грн.

На банковских счетах (Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль) нацбанковец отдает предпочтение валютным вкладам: заявил $34,1 тыс. и 298,7 тыс. грн.

В сферу компетенции Демиденко на должности начальника управления финансовых и операционных рисков будет входить:

организация системы управления рисками в Нацбанке, разработки и совершенствования политики, методов и процедур управления рисками НБУ;

обеспечение управления финансовыми и операционными рисками;

организация системы внутреннего контроля Национального банка и мониторинг ее эффективности;

организация и координация внедрения системы непрерывности деятельности НБУ.

Подчиняется его управление непосредственно председателю Кириллу Шевченко.

С декабря 2019 года Демиденко был заместителем начальника управления финансовых и операционных рисков в Нацбанке. А с сентября 2020-го стал и.о. начальника управления. Всего в НБУ он работает четвертый год. До появления в регуляторе 9 лет трудился в реорганизованном Укрсоцбанке, последние годы возглавлял там управление рыночных рисков.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro