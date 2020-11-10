Піщаний нелегал Маляр захопив кар’єр на Дніпропетровщині та погрожує журналістам розправою

У стилі бандитських 90-х: на Дніпропетровщині підприємець Анатолій Маляр не лише незаконно вивозить з кар’єру десятки тисяч тонн піску, а й дозволяє собі відверто погрожувати журналістам.

Чим завершився моніторинг незаконної точки видобування піску та чому місцева поліція не квапиться проводити слідчі дії щодо копача-нелегала? Дізнавалась Марія Гураль.

У Петриківському районі Дніпропетровської області декілька місяців тому представники «СтопКору» виявили незаконне місце видобування піску, через що знищено понад 10 гектарів землі. За справу взялися не лише місцеві правоохоронці, а й навіть міністерство внутрішніх справ України. Проте копачів-нелегалів це не зупинило.

Попри розпочате кримінальне провадження, впродовж місяця Анатолій Маляр, який веде незаконну діяльність, встиг вивезти з піщаного кар’єру десятки тисяч тонн. Масштаби видобування просто вражають: достатньо лише порівняти, як копальня виглядала ще наприкінці вересня цього року, із кадрами, які відзнято вже на початку листопада.

Наслідки дій незаконних копачів Фото: СтопКор

Але й на цьому все не завершилось, адже підприємець перемістився на наступну земельну ділянку, де продовжив свою незаконну діяльність. Активісти викликали на місце події правоохоронців.

Та після прибуття стражів правопорядку стало зрозуміло, що вони явно не зацікавлені в тому, аби зупинити злочинні дії піщаного нелегала. Зауважимо, що Петриківське відділення поліції за два місяці так і не пішло до суду, щоб накласти арешт.

Та що найцікавіше, після дзвінка до поліції нелегали раптово призупинили свою діяльність, а на місце миттєво приїхав сам Анатолій Маляр, який одразу почав погрожувати журналістам.

Маляр погрожував журналістам при копах Фото: СтопКор

«Мало отримали в Синельниковому? Отримаєте ще!» – заявив «підприємець» репортерам.

Нагадаємо, Маляр натякав на ситуацію у Синельниківському районі на Дніпропетровщині минулого місяця. Тоді найманці депутата обласної ради Володимира Роя напали та пограбували знімальну групу «СтопКору».

stopcor.org