Тайное назначение: неугомонный коррупционер Кудрявцев пристроил Строкача в Госгеокадастр Киевской области

Однажды, хоть и совсем ненадолго, ощутив этот реальный и сладкий вкус государственной власти в строительной сфере, Александр Строкач стал другим. Он изменился навсегда. Это случилось в конце сентября 2019 года, когда всегда толковый и исполнительный чиновник ГАСИ средней руки, в один день сам стал руководителем строительной инспекции.

Исполняющий обязанности «Царя» строительной отрасли!? Такое не забывается. Эти ощущения: вкус власти, впитанный с молоком своей «матери» — скандального экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева. И, конечно же, неимоверное желание доказать, что «мама» не ошибся с выбором. Целых три месяца полного чиновничьего счастья, а затем 27 декабря 2019 года провал, пустота и безразличие к окружающему миру.

Снят с должности, а потом и вовсе уволен с работы. Как? Зачем? Почему? Ответа нет. И ни одного телефонного звонка, не считая следователей с их уголовными производствами, возникшими, словно грибы после дождя. Но ведь обещали другое!? И вообще, где все, ещё вчера заглядывающие в рот? Нету, ни-ко-го! Теперь он просто Александр (без Сергеевич, как раньше). Работы нет. А лучшие годы уходят. И самое тяжелое, что после такой трансформации и собственной переоценки он может быть только начальником.

Но вот в лице неугомонного и заботливого Алексея Кудрявцева забрезжил свет в конце туннеля — Госгеокадастр Украины. И пускай сначала, теперь уже снова Александр Сергеевич, — пока лишь заместитель начальника Управления в Киевской области. Но ведь опыта и знаний ему не занимать. И это может быть только трамплин, как для дальнейшего карьерного роста в указанном государственном органе, так и для возвращения в родную градостроительную стихию.

Всё-таки нужно отдать должное своеобразному таланту Алексея Витальевича, объективно заботящегося о трудоустройстве «своих» (Сергей Шевченко, Виктория Христенко и др.) в действующей вертикали государственной власти и общественного контроля, независимо от политического окраса. Что говорит о его дальновидности и прагматизме. Такой подход в итоге приносит свои плоды, в виде многомиллионных теневых доходов с очевидным криминальным душком.

Как известно, деньги любят тишину. Особенно большие деньги. Опираясь на данное умозаключение, Алексей Витальевич начал по-тихому пристраивать Строкача в Госгеокадастр, всячески скрывая данное назначение от всевидящего ока антикоррупционных органов и крайне любопытной общественности. Также тихо и без лишней огласки информация о новой должности Строкача была размещена на официальном сайте Госгеокадастра в Киевской области (позже была скрыта).

Но, дабы обезопасить себя и свои далеко идущие планы по разграблению земель Киевской области, Кудрявцев решил вопрос об удалении всех возможных упоминаний о Строкаче с официального сайта ведомства. Сейчас там пусто, о Строкаче ни слова. Спрашивается, а что, так можно было что ли?

Не учел Алексей Витальевич одного, но очень важного нюанса. 8 октября 2020 года некий госслужащий — Строкач Александр Сергеевич, пребывая в должности заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, подарил неустановленному лицу 550 тыс. гривен, о чем указал в своей декларации.

Откуда у чиновника Александра Строкача, который является фигурантом целого ряда антикоррупционных расследований и уголовных дел в наличии такие средства на подарок? По какой причине скрывается информация о занимаемой им должности? Какое отношение ко всему этому имеет экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев? Хотелось бы услышать ответ на все эти вопросы от представителей действующей власти, которые так много и громко кричат о борьбе с коррупцией и коррупционерами.

А может это и есть обещанные Зеленским и его командой реформы?

ОРД, по материалам СТОПКОР