Американские ученые предупредили о новом опасном вирусе

Речь идет о вирусе НИПАХ.

Ученые из США заявили об увеличивающейся опасности нового вируса НИПАХ, распространённого в Индии и Бангладеш. Он поражает летучих мышей и передаётся человеку через фрукты со слюной названных животных.

Вирус НИПАХ представляет собой зоонозное передающееся заболевание. Исследователи отмечают увеличение случаев данной болезни в Бангладеш и Индии, причем в местах проживания людей в районах, которые перенаселены. В ряде случаев, отмечают специалисты, вирус передается людям, употребляющим в пищу немытые фрукты, имеющие следы слюны зараженных летучих мышей.

Специальной вакцины и других лекарственных препаратов, которые могут уменьшить уровень летальных исходов – нет. Исследователи обращают внимание, что вирус НИПАХ имеет более широкое распространение, чем считали ранее в научном мире. Ученые отмечают, что данный недуг с трудом передается от человека к человеку, вместе с тем у летучих мышей обнаружили штамм данного вируса, подвергшегося мутации. Автор исследования доктор Джонатан Эпштейн рассказал, что не следует недооценивать потенциальную опасность вируса НИПАХ. Его симптомы напоминают другие инфекционные заболевания, включая малярию и японский энцефалит.

: lenta.ua