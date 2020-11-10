В Украине изменилось течение коронавируса: инфекционист раскрыла детали

Буквально за последний месяц течение коронавирусной инфекции в Украине заметно изменилось, причем в худшую сторону.

Об этом в интервью «Гордону» рассказала украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. По ее словам, изменился именно спектр тяжелых пациентов с диагностированным COVID-19.

«У нас сейчас все больше и больше людей до 50-60 лет очень тяжелых. А пожилые могут спокойно выздороветь. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период», – пояснила она.

Голубовская отметила, что медики выписывают больных из стационара как положено: выдерживая все сроки, оставляя в больницах несколько дней без жаропонижающих. Однако, когда пациенты возвращаются домой, то у них начинаются «повторные волны лихорадки под 39 градусов». Так, врачи вынуждены опять их госпитализировать.

«В общем, мы никогда с таким не сталкивались. Кроме того, само заболевание очень изнурительное, тяжелое. Пациент болеет долго, особенно, когда требуется тяжелая респираторная поддержка», – добавила медик.