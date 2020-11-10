Йованович может получить важный пост в администрации Байдена

Мария Йованович может получить высокий пост в администрации Джо Байдена, который станет следующим президентом США.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на Telegram-канал «Лещенко тут» Сергея Лещенко.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами Telegram-канала в американских медиа-кругах, Мария Йованович останется верной соратницей лидера Демократической партии США Джо Байдена.

Мария Йованович, фото ForumDaily

«Она была одной из мишеней целенаправленных лживых атак, которые осуществляла команда Трампа и его соратники Джулиани, Фруман и Парнас в рамках «теории заговора», которая закончилась импичментом Трампа. После того, как семья Трампа добилась отставки Йованович с поста посла в Украине, в ее защиту встали многие представители профессионального дипломатического корпуса, а также Конгресса», — сообщает Telegram-канал.



Скриншот из Telegram-канала «Лещенко тут»

В прошлом Мария Йованович работала послом США в Кыргызстане, Армении и Украине. Она является специалистом по пост-советсткому пространству и хорошо знает украинские реалии, является «сторонником независимого НАБУ и обуздания интересов олигархов».