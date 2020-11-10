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В Днепре пешеход открыл стрельбу по автомобилю, который не пропустил его на переходе

10.11.2020

В Днепре пешеход достал пистолет и открыл стрельбу по автомобилю, который проехал пешеходный переход и не остановился. Соответствующее видео опубликовано в местном Telegram-канале.
 
На кадрах видно, как мужчина переходит дорогу по «зебре» и перед ним проезжает автомобиль.
 
Гражданин посчитал ситуацию «наглой» и решил разобраться с водителем с помощью оружия. Достав пистолет, пешеход сделал несколько выстрелов в сторону авто и пошел по своим делам.
 
Отметим, что во время стрельбы возле мужчины проходил школьник, который явно испугался, так как выстрелы были совершены практически у него над головой.
 
Осторожно, в видео есть нецензурная лексика!
 

 
 

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