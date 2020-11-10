Лукашенко поставил условие частному бизнесу и пригрозил ликвидацией

Александр Лукашенко заявил о необходимости создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях до конца 2020 года. Об этом сообщает Белта.

По его словам, если до конца года на частных предприятиях не будут созданы профсоюзы, они будут ликвидированы.

«Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы», — сказал он.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации.

Кроме того, среди причин, по которым могут ликвидировать организацию, не значится пункт о несоздании профсоюзной ячейки.