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Юрий Луценко объявил о личной победе над коронавирусом

10.11.2020

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ранее рассказавший о том, как он боролся с онкологическим заболеванием, вышел из больницы, куда попал с коронавирусной инфекцией.

«Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям… И все же, этот пост не об оптимизме. Я о полном провале противодействия пандемии в Украине», — пишет Луценко на своей страничке в соцсетях.

 

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