Названы привычки ослабляющие иммунитет

Иммунитет – способность нашего организма сопротивляться заболеваниям, в том числе и коронавирусу, во многом зависит от нашего образа жизни. И намного эффективнее разных иммуностимуляторов (многие из которых работают исключительно на эффекте плацебо) будет отказ от некоторых привычек, которые день за днем незаметно разрушают нашу защиту.

Во время ночного отдыха наше тело и мозг не только обновляются: во сне иммунная система «перезаписывается», внося в список опасностей новые бактерии и вирусы, с которыми столкнулась в течение дня. Но если вы ночь от ночи не высыпаетесь, этот механизм не может работать эффективно – и в итоге ваша защита становится хуже. Как продемонстрировало исследование, результаты которого были опубликованы в европейском физиологическом журнале Pflugers Archiv, для подрыва иммунитета достаточно всего шесть ночей не высыпаться. После этого срока организм будет хуже отвечать на прививки, а ОРВИ или грипп будут протекать тяжелее и потребуются больше времени на выздоровление.

Сидячий образ жизни

Никак не можете избавиться от кашля? Проверьте, насколько активный образ жизни вы ведете: исследование, результаты которого были опубликованы в «Британском журнале спортивной медицины», показало: у тех добровольцев, которые занимались спортом один раз в неделю или не занимались вовсе, на выздоровление требовалось на 42% больше времени. Кроме того, симптомы протекали тяжелее. Даже небольшая, но ежедневная спортивная нагрузка (например, пешая прогулка) уже сделает ваш иммунитет сильнее.

Увлечение жирной пищей

А еще точнее – пищей с высоким содержанием насыщенных жиров. Они провоцируют развитие воспалительных процессов в организме, перегружая иммунную систему и в итоге ослабляя ее. Следите за тем, чтобы в вашем рационе было достаточно ненасыщенных жиров: растительных масел, рыбного жира, орехов. Эти продукты помогают нашему организму бороться с воспалительными процессами и даже распознавать патогены.

Частый прием антибиотиков

Антибиотики – отличная штука, но относиться к ним лучше как к последнему аргументу и расчехлять только если все прочие методы уже испробованы. Дело в том, что антибиотики не только помогают нам в борьбе с инфекциями, но и способны уменьшить количество борющихся с болезнями белых кровяных клеток. Это подтвердило исследование на мышах, результаты которого были опубликованы в «Американском журнале генетики человека». И всякий раз, принимая антибиотики, вы ослабляете свой иммунитет. Помните об этом!

Алкоголь

Алкоголь подавляет иммунную систему, а систематическое его употребление может понизить эффективность лейкоцитов в борьбе с опасными бактериями и уменьшить способность организма к производству клеток-защитников, которые идентифицируют и убивают бактерии и вирусы. Помните, что в течение целого дня после приема алкоголя ваша естественная защита снижена!

: Новости Ю