В Раде создадут рабочую группу по «евробляхам»

Комитет Верховной Рады по таможенной и налоговой политике создаст с Минфином рабочую группу, в рамках которой обсудят законопроекты, предусматривающие недорогую растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Об этом проинформировал Pavlovsky news.

Создание рабочей группы с участием Министерства финансов – это определенный прогресс для владельцев автомобилей на еврономерах.

Дело в том, что Минфин до сих пор выступал категорически против удешевления растаможки «евроблях», так как государственный бюджет в этом случае будет ежегодно терять несколько миллиардов гривен, вплоть до 10 млрд. гривен.

Минфин сделал заключения по каждому законопроекту, которые предлагают недорогую растаможку «евроблях». А с мнением этого ведомства нельзя не считаться.

И вот теперь Минфин будет участвовать в работе группы по «евробляхам» при парламентском Комитете по таможенной и налоговой политике. Возможно, стороны все-таки смогут найти компромисс.