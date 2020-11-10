Во Львовской области трое мужчин скончались от угарного газа

В понедельник, 9 ноября, во Львовской области погибли трое мужчин от отравления угарным газом. Причиной утечки газа стала, вероятнее всего, несправная печь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

Так, 9 ноября, около 21.00 в полицию обратился мужчина, который обнаружил у себя в доме тело 25-летнего племянника и двоих его друзей, 21 и 17 лет. Прибывшие правоохранители обнаружили, что причиной смерти стало отравление угарным газом, утечка которого, вероятно, произошла из-за неисправной печи.

“Угарный газ – убийца без цвета и запаха. Обязательно проверяйте исправность отопительных приборов, тягу в дымоходах”, – предостерегают в сообщении. На данный момент по факту дела открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.