«Когда изверг ее калечил, она продолжала его любить»: в Запорожье владелец лабрадора выбил ему оба глаза

В Запорожье владелец породистой собаки поиздевался над ней, лишив обоих глаз.

Об этом в соцсети рассказала жительница Запорожья Валерия Зацная.

«Я сегодня нахожусь в шоке. Наверное, в самом большом в отношении животных. На выгуле своих щенков встретила девушку с лабрадором. Вижу их второй раз, но впервые, это было на днях, видела издалека и подумала, что это очень старая собака и поэтому еле ходит. Сегодня буквально столкнулась с ними и спросила о возрасте.

Дальше — шок. Собаке всего 8 лет, девушка забрала ее у хозяина, который побил лабрадора, изувечил и выбил глаза. Я увидела сначала один глаз — вернее, пустую воспаленную глазницу. Второго глаза тоже нет. Этот садист выбил оба «, — рассказала Валерия.

Женщину настолько шокировало увиденное, что она не спросила контактов девушки. Сейчас она ищет владельца искалеченной животного.

«Кто знает лабрадоров — это добрейшее существо. Когда этот изверг калечил собаку, она продолжала ему подчиняться и продолжал любить и доверять. Такова суть этой породы. И у нее были наверняка такие же умные и добрые глаза, как у нашего Элвиса. Я спросила имя этого гада — девушка сказала, что он пьянствует на площади Фестивальной постоянно, и его знают. Саша Н *. Я считаю, можно и нужно наказать этого преступника», — написала Валерия.

По словам женщины, новая владелица лабрадора рассказывала, что вызвала полицию, когда хозяин издевался над собакой, «полицейские приезжали, посмеялись и уехали».

Сейчас собака проходит лечение в одной из клиник Запорожья.