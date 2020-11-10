В Армению прибыли самолеты с российскими миротворцами и бронетехникой

Во вторник, 10 ноября, на аэродром совместного базирования Армении и России «Эребуни», расположенный в непосредственной близости от столицы Армении Еревана, прибыли три самолета с российскими миротворцами в соответствии с совместным заявлением Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября.

Соответствующее видео опубликовали в Youtube-канале Sputnik Армения.

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 с военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни. Всего в Армению прибыли более 80 военнослужащих, а также российская боевая техника — бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Отметим, что несколькими часами ранее самолет ВТА Ил-76 доставил на аэродром «Эребуни» офицеров командования российских миротворческих сил.

По данным Минобороны РФ, в зоне карабахского конфликта будет размещаться российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Как сообщал «Апостроф», в ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян за