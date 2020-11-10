Модель платья за 6000 долларов, в котором Джилл Байден сопровождала мужа, раскупили за считанные часы

Темно-синее платье с цветами стоимостью 5690 долларов от Oscar de la Renta, в котором 69-летняя Джилл Байден сопровождала мужа на митинг, посвященный его победе на президентских выборах, раскупили онлайн буквально за считанные часы после ее появления на публике. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

У некоторых покупательниц, желающих подражать миссис Байден, появилась возможность купить платье «по дешевке» — распродажная его цена составила 1707 долларов.

Американский дом моды Oscar de la Renta опубликовал фото последних приготовлений наряда для будущей первой леди, который был подогнан точно по ее фигуре. По задумке модельеров вышитый на платье цветочный узор символизирует надежду.

Выбор дизайнеров наряда также имеет политический подтекст. Это Фернандо Гарсия и Лаура Ким. Оба они являются иммигрантами, которых обучал лично Оскар де ла Рента. Сам он, кстати, тоже был уроженцем Доминиканской Республики, сделавшим карьеру в США.

Основатель дома Оскар де ла Рента, скончавшийся в 2014 году, одевал жен президентов, начиная с Жаклин Кеннеди. Его клиентками были Нэнси Рейген, Лора Буш, Хиллари Клинтон, Мишель Обама.

Ожидается, что с приходом в Белый Дом Джилл Байден будет отдавать предпочтение более доступным для американок брендам одежды — в отличие от ее предшественницы Мелании Трамп, питающей слабость к изысканным дорогим вещам.



