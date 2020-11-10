Юрій Горбунов зізнався, що сумує за Катериною з сином, поки вони не поряд

Днями на особистій сторінці в інстаграмі Катерини Осадчої з’явилися нові світлини, на яких зіркова матуся разом зі своїм сином Іваном зафільмовані під час осінньої прогулянки в лісі. Ведуча поділилася серією фотознімків і зазначила, обожнює і весну, і осінь.

“Sweet November” – підписала ведуча свій допис.

У коментарях чоловік Катерини Осадчої та батько її сина Івана — відомий телеведучий та шоумен Юрій Горбунов зазначив, що дуже сумує за сім’єю, поки його рідні люди не поряд.

“А тато на “Танцях із зірками” сумує за вами” – прокоментував зірковий татусь.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Ноя 2020 в 6:43 PST