Европарламент раскритиковал Украину за провал в борьбе с коррупцией и олигархами

Комитет Европейского парламента по иностранным делам раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами.

Об этом говорится в принятом отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает сегодня «Европейская правда».

Отчет был утвержден 53 голосами «за», 7 «против», 8 членов комитета воздержались.

Евродепутаты похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

Однако они предупредили, что необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката.

Евродепутаты выделили судебную систему как один из институтов, который пользуется наименьшим доверием в Украине.

В отчете они также раскритиковали попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.

По словам депутатов Европарламента, существенные результаты в борьбе с коррупцией крайне необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан.

«Путь, которым страна шла со времен Революции достоинства, впечатляет. Огромные вызовы остаются: агрессия России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18), пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией.

Настоящие реформаторы в Украине заслуживают нашей постоянной поддержки, чтобы оправдать ожидания своих граждан», — заявил докладчик Европарламента, немецкий депутат Михаэль Галер.

Как напоминает издание, ранее ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).