Экс-руководство НАПК скрыло активы на 900 миллионов гривен

Сотрудники из предыдущего состава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции скрыли незадекларированные активы на 900 миллионов гривен.

«Только с мая НАПК выявило незадекларированные активы на полмиллиарда гривен, еще 900 миллионов были скрыты предыдущим составом НАПК», — рассказал глава НАПК Александр Новиков.

Как сообщает пресс-служба НАПК, по его словам, за 9 месяцев работы после смены руководства в агентстве были обнаружены незадекларированные активы на 1,4 миллиарда гривен. При этом финансирование НАПК из госбюджета составило 400 миллионов гривен.