Судя по первым признакам, российский лидер готовится всерьез враждовать со следующим президентом США.



На следующее утро после того, как Джозеф Байден-младший стал избранным президентом США, Кремль опубликовал поздравительное послание от имени президента Владимира Путина.

Вот только поздравлял Путин директора одного московского театра с 60-летием.

В отличие от своих западноевропейских коллег, которые поспешили поздравить Байдена еще в субботу, Путин не сделал никаких заявлений по поводу избранного президента, даже когда в Москве уже наступила ночь. Хотя четыре года назад Кремль поздравил президента Трампа уже через несколько часов после того, как американские телеканалы объявили результаты в ночь выборов.

«Путин — хороший солдат и не виляет хвостом перед врагами», — объяснил разницу известный прокремлевский аналитик Сергей Марков.

Судя по первым признакам, российский лидер готовится к крайне враждебным отношениям со следующим президентом США. Хотя Трамп так и не оправдал российских надежд на сближение Вашингтона и Москвы, его внешняя политика по принципу «Америка превыше всего» вполне соответствовала стремлению Кремля ослабить западный альянс и расширить российское влияние во всем мире.

Что же до Байдена, то у Путина есть немало причин его опасаться. Байден видит в России одну из величайших угроз американской безопасности, обещает восстановить испорченные отношения с европейскими союзниками и, будучи вице-президентом, активно поддерживал прозападных политиков в Украине, которая продолжает воевать с Россией (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18).

Российская элита считает 77-летнего Байдена ставленником американского «глубинного государства» — огромной сети шпионов и дипломатов, которая, как утверждает Кремль, всячески подрывала Трампа и его попытки наладить связи с Россией. Байден же многим русским кажется как раз той разновидностью американского политика, которого они терпеть не могут: кто готов вмешиваться по всему миру во имя демократических идеалов вместо того, чтобы уважать сферы влияния и вести с Москвой упрямый диалог.

«Вот оно — пресловутое глубинное государство, расправиться с которым грозился Трамп, — отозвался о Байдене комментатор Михаил Леонтьев в эфире российских новостей в прайм-тайм. — Не наши, короче говоря, кандидаты, не мы их выбираем, и все было бы по барабану, если бы эти ребята не лезли нам во все дыры. При том, что вероятный победитель вот это — лезть всему миру во все дыры — просто полагает своей миссией».

На фоне подсчета голосов в колеблющихся штатах российское государственное телевидение все активнее перенимало тезис Трампа, будто демократы «украли выборы». Репортер Первого канала в Вашингтоне высмеял уличные празднования, сказав, что сторонники Байдена «плачут, скачут и напиваются». Выборы показали, что США «не страна, а огромная, хаотичная коммунальная квартира с криминальным душком», заявил воскресным вечером ведущий Дмитрий Киселев.

Как объяснил журналистам в понедельник представитель Путина Дмитрий Песков, Кремль воздерживается от поздравительного послания из уважения к судебным искам, поданным Трампом.

«Считаем правильным дождаться официального объявления результатов выборов, — сказал Песков. — В любом случае, мы надеемся, что удастся наладить диалог со следующим президентом США и договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений».

И все же потоки желчи на прокремлевском телевидении и промедление с поздравлениями показательны, ведь явным фаворитом в президентской гонке последние месяцы шел Байден, и Путин — такое складывалось ощущение — пытался дистанцироваться от Трампа. Некоторые российские аналитики и политики даже предположили, что новое руководство в Вашингтоне пойдет Москве на пользу.

«Людей, верящих в Трампа как в партнера, в российской элите остается все меньше, а их голос в кремлевских кабинетах заметно ослабел», — написала политический обозреватель Татьяна Становая в эссе под названием «Прощай, Трамп». Она добавила, что даже в Кремле накопилось «чувство усталости от Трампа».

Этой осенью Путин решил лишить Трампа крупной внешнеполитической победы: отказался пересматривать договор СНВ, последнее крупное соглашение по контролю над вооружениями между двумя странами.

Ведущий переговорщик Трампа Маршалл Биллингсли объявил было, что лидеры заключили «джентльменское соглашение» о пересмотре сделки. Однако всего через несколько часов заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг администрацию Трампа. «Вашингтон выдает желаемое за действительное», — заявил он.

Зато в октябрьском телеинтервью Путин похвалил Байдена за готовность продлить договор. И отпустил демократам комплимент — быть может, случайный — за общность идеалов с бывшей партией самого Путина, коммунистами.

«Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов — тем, кому выразит свое доверие американский народ», — заверил Путин.

ЦРУ ранее в этом году заявило, что Путин вмешивается в выборы на стороне Трампа. Кремль вмешательство в американскую политику отрицает, и многие московские аналитики отметили, что со дня выборов из США никаких новых, обоснованных обвинений в российском вмешательстве не поступало.

Мысль, что уход Трампа из Белого дома как-то смягчит гнев Америки из-за российского вмешательства в выборы 2016 года — едва ли не самое важное утешение в победе Байдена, считают многие аналитики.

«Не то что мы верим в отрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем-с», — написал у себя в «Фейсбуке» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Байден мог бы принести России пользу, вернув США к ядерной сделке с Ираном, в которой участвует и Москва, считает другой российский депутат, Леонид Слуцкий. В 2018 году Трамп вывел США из сделки, в которой посредником выступил президент Барак Обама и помог остановить иранскую ядерную программу.

Хотя Кремль в воскресенье хранил молчание, самый ярый из внутренних оппонентов Путина — лидер оппозиции Алексей Навальный — пожелал Байдену и его напарнице Камале Харрис всего наилучшего. Еще он поздравил американцев со «свободными и справедливыми выборами», косвенно намекая на правительство Путина.

«Это привилегия, доступная не всем странам, — написал Навальный, выздоравливающий после отравления нервно-паралитическим ядом в Сибири. —Надеюсь на новый уровень сотрудничества между Россией и США».

Кремль и его клевреты давно и бездоказательно клеймят активистов оппозиции вроде Навального «инструментами американского глубинного государства» и его антироссийской повестки. Российские СМИ часто утверждают, что «цветные революции» по всему бывшему Советскому Союзу устроили США.

Прокремлевский аналитик Марков предвещает, что Байден усилит поддержку путинских противников — возможно, это предвещает сигнал российских государственных СМИ насчет президентства Байдена.

«Предвижу, что финансирование цветной революции против Путина резко возрастет», — сказал Марков.

Путин любит изображать себя защитником России от вторжения Запада. Более жесткая линия США против России может сыграть ему на руку, предупреждает директор Института России при Лондонском королевском колледже Сэм Грин (Sam Greene).

«Конфликт с Западом и, в частности, с Соединенными Штатами составляет важную часть легитимности Путина», — заключил Грин.

Эндрю Крамер и Антон Трояновский, The New York Times (США)