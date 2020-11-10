В Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19: они постоянно мутируют — пульмонолог

К весне облегчения не ждем: врач говорит, что Украина только на пути к пику эпидемии…

Течение COVID-19 при повторном инфицировании может быть и в тяжелой, и в легкой форме.

Об этом сказала в сегодняшнем интервью «Укринформу» врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением «Киевской городской клинической больницы №17» Светлана Гук, которая сама дважды переболела коронавирусом.

«Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Геном коронавируса содержит 30 000 нуклеотидов, последовательностей аминокислот.

И случайная замена этой последовательности при репликации вируса уже дает возможность развития нового штамма.

Новый штамм может быть менее или более агрессивным, какие-то мутации делают его нежизнеспособным и т. п.

Есть целая интерактивная карта распространения вариантов коронавируса. Их количество нестабильное, они постоянно мутируют.

Да, штаммов много, я уже болела COVID-19 два раза — со всеми признаками, и между заболеваниями 4 месяца прошло. То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм», — рассказала Гук.

По её словам, впервые она болела классически — с высокой температурой, сильной слабостью. Во второй раз значительно легче, поскольку перекрестный иммунитет «всё-таки существует».

«Может, даже не обратила бы внимания, если бы нас на работе не тестировали каждые две недели.

И когда получила результат, померила температуру, обнаружила 37,6. А до тех пор считала, что я просто устала.

Но, к сожалению, слышала и о случаях, когда повторное заражение протекало хуже, чем первое.

Очень много факторов участвуют в этом. Влияют свойства организма, вируса и его поражающая доза, поведение пациента в первые дни после заражения. Врачи просто идут по ситуации и анализируют», — отметила врач.

Кроме того, она высказала мнение, что, отличие от стран, где во время второй волны коронавируса фиксируют меньшее количество тяжелых случаев, Украина на пути к пику эпидемии, и значительного облегчения ситуации до весны врачи не ожидают.

«В странах, где раньше начались вспышки, сообщают, что вторая волна менее смертоносная и количество тяжелых случаев уменьшается. Я пока этой закономерности не чувствую, мы в разных «волновых» зонах находимся.

У нас пока нарастает количество и тяжесть. Ведь при любых вирусных заболеваниях — хоть гриппом, хоть дифтерией — 10% случаев будут тяжелыми. Достигаем эпидемиологического пика.

Казалось, мы уже пережили его весной. По сравнению с обычной жизнью, мы решили, что самое страшное уже произошло. А сейчас к пику приближаемся, затем последует спад, хотя к весне значительного облегчения не ожидаем», — спрогнозировала Гук.