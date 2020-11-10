Азербайджанские силы использовали на карабахском фронте белый фосфор, зажигательное оружие, которое может вызывать тяжелые ожоги.

Об этом рассказал журналу французский врач, который оперирует раненых армянских солдат.

Патрик Книппер — парижский хирург-ортопед и специалист по серьезным ожогам. В настоящий момент он находится в Ереване в рамках французской миссии, которая оказывает помощь местным медикам в лечении прибывающих с фронта раненых.

Он уверяет, что 19-летний солдат, которого видно на снятом журналистами «Пуэн» видео в Реабилитационном центре Еревана, пострадал от применения фосфорного оружия на фронте недалеко от Мартуни неделю назад.

«Много людей с ожогами (…), которые описывают падающий с неба дождь, — объясняет доктор Книппер. — Все это служит четким указанием на ожоги от фосфора. Эти раны продолжают увеличиваться, они очень глубокие (…). Кроме того, у всех пациентов с ожогами наблюдается гипокальцемия (…), которая тоже представляет собой явный признак фосфорных ожогов. Это довольно глубокие ожоги третьей степени с метаболическими нарушениями (…) и характерной скоропостижной смертью». Гипокальцемия — это дефицит кальция в крови, который может привести к летальному исходу.

Первое независимое подтверждение применения фосфора

На протяжении последних нескольких дней обе стороны обвиняют друг друга в применении фосфорных боеприпасов во время конфликта. Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила 31 октября о применении этого оружия Азербайджаном.

Ведомство опубликовало видео, в котором на охваченную пламенем зону обрушивается белый ливень. В то же время высокопоставленный представитель Азербайджана Хикмет Хаджиев осудил в Твиттере использование Ереваном белого фосфора у Шуши, чтобы «затуманить обзор используемых азербайджанской армией дронов».

Рассказ доктора Книппера стал первым независимым подтверждением применения чрезвычайно опасного оружия. Как бы то ни было, оно не внесено в международный список химического, и его можно хранить в арсеналах, но его применение против мирного населения не допускается.

Фосфор использовался в ряде конфликтов недавнего времени, в частности режимом Башара Асада в Сирии, российской армией в ходе двух чеченских войн и американскими силами во Вьетнаме. Турцию обвиняли в применении этого оружия против курдов на севере Ирака, но Анкара опровергла это.

После возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября азербайджанские силы отвоевали часть территории, в первую очередь на юге региона. Их продвижение грозит перекрыть канал связи карабахской столицы Степанакерта с Арменией. Россия (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18), имеющая военную базу на территории Армении, заявила на прошлой неделе, что число погибших в конфликте составило порядка 5 000 человек.

Жиль Бадер, Le Point (Франция)