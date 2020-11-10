Ахметов закончил с «Укрэнерго»

Группа «ДТЭК» доводит до логического конца стартап бесплатного использования магистральных электросетей.

21 октября Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киев от 13 июля 2020 г., тем самым приблизив победу компаний из орбиты «ДТЭК» и зафиксировав фиаско государственного НЭК «Укрэнерго».

Госкомпания не является главным участником этого противостояния, выступая в нем в качестве третьего лица. Но именно она, «Укрэнерго», является побежденной. Речь идет о, как теперь уже стало понятно, неудачном сражении с компанией «ДТЭК Западэнерго», на стороне которой в производстве выступало еще минимум две известных структуры Рината Ахметова – ООО «Д.Трейдинг» и ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Все эти структуры не согласились с принятым Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг в начале этого года постановлением №360 «Об утверждении изменений к Кодексу системы передачи». Данные изменения предусматривают, что украинские предприятия, которые занимаются экспортом электрической энергии, обязаны платить за услуги по так называемому «диспетчерскому управлению».

Это комплекс мероприятий в сети линий высоковольтных передач, а поскольку оператором последних выступает государственное НЭК «Укрэнерго», то принятые Нацкомиссией изменения к «Кодексу системы передачи» де-факто предусматривали введение платы экспортами в адрес этого предприятия.

В таком случае должны были раскошелиться все экспортеры электроэнергии, включая и «ДТЭК Западэнерго». Но в лагере донецкого олигарха преподнесли эту логику как повод снять с нее необходимость платежей.

«Принятие данных изменений привело к тому, что компания оказалась обязана добавлять к оплате цены закупаемой ею электроэнергии (для перепродажи за рубежом – «ОЛИГАРХ») оплату за услуги по ее передаче в размере 155,4 грн./МВт-час, и оплату за услуги по диспетчерскому управлению в размере 10,23 грн./МВт-час. Таким образом, себестоимость электрической энергии может значительно вырасти, что существенно сократит количество экспортированной обществом электрической энергии и может быть причиной для его прекращения вообще», – так звучит позиция «ДТЭК Западэнерго».

Казалось бы, при такой аргументации у донецкого лагеря нет шансов. Больше того, свою позицию на этот счет довольно стройно выстроила НКРЭКУ. «Услуги по передаче электроэнергии оплачивают все потребители на территории Украины, равно как должны оплачивать и экспортеры электроэнергии», – заявляли представители регулятора в суде.

Но принимая сторону адвокатов группы «ДТЭК», суды первой и апелляционной инстанций руководствовались тем, что после принятия упомянутых изменений к «Кодексу системы передачи», тот перестал соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Энергетического сообщества и Европейского союза. А это является прямым нарушением Закона «О рынке электрической энергии», и соответственно – основанием для признания неправомочным упомянутого постановления НКРЭКУ №360.

Но означало ли это, что суды должны были единым фронтом стать на сторону «ДТЭК Западэнерго»? Нет, как минимум по одной причине. Дело в том, что европейские национальные операторы энергосистем получают компенсацию затрат, связанных с трансграничными перетоками электроэнергии, по механизму, прописанному в регламенте 838/2010 Энергетического сообщества. Но в данном механизме наше «Укрэнерго» участия не принимает. А это значит, что разрешая «ДТЭК Западэнерго» не платить, суд де-факто формирует искусственную дыру в бюджете «Укрэнерго».

Чем чреваты финансовые разрывы у НЭК «ОЛИГАРХ» сообщал на прошлой неделе. Чем меньше будет денег у этой компании, тем меньше она будет способна заплатить своему главному кредитору, госпредприятию «Гарантированный покупатель».

А раз так, то «Гарантированному покупателю» соответственно негде взять денег для расчета со своей внутренней группой кредиторов, первую строчку среди которых занимают представители «зеленой» энергетики, в которой сосредоточены интересы всех украинских бизнесменов первого эшелона.

oligarh.media