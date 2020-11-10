916 млн из COVID-фонда на ремонт дорог Прикарпатья получило окружение Коломойского

Все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на ремонт дорог, которые в этом году частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО “ПБС”, которое связывают с олигархом Игорем Коломойским. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Наших грошей.

На четыре тендера совокупной стоимостью 3,58 млрд грн из ковидного Фонда было выделено четверть необходимой суммы – 916 млн гривень. И именно эту сумму, по данным издания, получило ПБС.

Речь идет о четырех тендерах, разыгранных в 2020 году. А также двух тендерах, разыгранных в 2017 и в 2019 годах, по которым в этом году дофинансировали выполнения работ.

Сообщается, что ООО “ПБС” конкурировал только с представителями Национальной ассоциации дорожников. В первых трех случаях это ООО “Автомагистраль-Юг” из орбиты бизнесмена Александра Бойко, а в четвертом – ООО “Ростдорстрой” из окружения Геннадия Труханова.

Два более ранних тендера ПБС разыграла с компаниями из орбиты бизнесмена Араика Амирханяна – ООО “Полтавабудцентр” и ООО “Строительная компания “Дорлидер”, пишет издание.

ООО “ПБС” учредила в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванна Непик, уставный капитал компании составляет 6,02 млн гривень. Непик ранее работала на курорте Буковель Игоря Коломойского. В то время директором Буковеля был экс-нардеп Александр Шевченко. Он участвовал в выборах депутатов в Ивано-Франковский областный совет от партии За майбутнє бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы, которые состоялись 25 октября.