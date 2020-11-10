Оккупанты готовятся к громкому пиару в ООН из-за катастрофы в Крыму: чем это грозит Украине

Оккупационные власти аннексированного Крыму угрожают Украине международными судами из-за водной блокады полуострова. Действия Киева по перекрытию Северо-Крымского канала (СКК), по версии российских ставленников, якобы нарушают права крымчан, а поэтому они намерены обращаться за защитой их прав в ООН.

О правовой позиции оккупантов и перспективах рассмотрения «иска» рассказал в комментарии «Апострофу» ученый-юрист, экс-постпред Украины в Крыму Борис Бабин.

Как стало известно, международный иск планирует подавать от имени «Крымского производственного рыбокомбината», расположенного в Красноперекопском районе, руководитель юридической экспертной группы «правительства» в аннексированном Крыму Александр Молохов.

До 2014 года предприятие занималось разведением рыбы в пресных водоемах, которые наполнялись по СКК. По версии оккупационных «властей», после того, как правительство Украины прекратило подачу воды в ответ на аннексию полуострова, вся рыба на предприятии погибла. Работа комбината была парализована, и его владельцы якобы понесли многомиллионные убытки.

С 2017 по 2018 годах юристы оккупантов обращались в хозяйственные суды Украины с исками против Государственного агентства водных ресурсов Украины и Управления СКК, но их заявления были отклонены. Александр Молохов и его «юридическая команда» просто не платили судебные сборы. Получив отказ от украинской Фемиды, представители рыбного комбината обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с претензиями в адрес государственных структур Украины. Летом текущего года ЕСПЧ отклонил претензии российских юристов и не стал рассматривать их иск против Украины.

«Оккупационный «иск» изначально был фейком. Они обратились в хозяйственный суд, но судебный сбор не платили, так как не были заинтересованы в проведении самого разбирательства. Ведь в таком случае обнаружилась бы полная юридическая несостоятельность их позиции. «Иск» в украинском суде нужен был оккупантам «для галочки», дабы потом иметь формальное основание обратиться в ЕСПЧ, но и там их ждал закономерный провал. После россияне начали тиражировать байки о якобы «предвзятом» судье из Азербайджана, который учился в Киеве», — рассказал Борис Бабин.

По мнению Бабина, крымские «власти» угрожают международными судами исключительно в целях пиара и пропаганды.

Согласно заявлениям Молохова, после ЕСПЧ юристы крымского комбината намерены пробовать свои силы в структурах Организации Объединенных Наций. Одну жалобу на перекрытие канала, ведущего из Днепра, они намерены подать в Комитет ООН по правам человека, вторую — в Совет ООН по правам человека. С точки зрения механизмов принятия решений в ООН, первая жалоба Украине ничем не грозит, так как решение Комитета по правам человека носят рекомендательный характер. С разбирательствами в рамках Совета по правам человека ситуация сложнее, потому что решения этого органа могут учитываться на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН.