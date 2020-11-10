Коронавирусный фонд потрачен уже на 60%: здравоохранению досталось лишь шестая часть из этих денег

По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн (59% выделенных средств), из них на здравоохранение — 6,6 млрд грн (17% от потраченного) с 16,3 млрд грн предусмотренных средств.

Об этом информирует пресс-служба Минфина.

«В сфере здравоохранения из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из каких средств использовано 42 млн грн. Почти 3 млрд грн предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых сейчас использовано 709,7 млн грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. В частности, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям охраны здоровэя на сумму более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме этого, по состоянию на 5 ноября из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.