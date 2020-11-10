Комитет Рады разблокировал рассмотрение в зале законопроекта Разумкова о КСУ

Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике рекомендовал депутатам отклонить законопроект Александра Дубинского о возложении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Государственную судебную администрацию. Теперь у парламента появилась возможность рассмотреть законопроект о КСУ Дмитрия Разумкова.

Об этом написал в Фейсбук депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Только что отклонили законопроект 4304-1 авторства Дубинского о возврате полномочий Национальному агентству по вопросам предупреждения, которые отменил КСУ. Тот, который был альтернативой законопроекту спикера», — сообщил депутат днем 10 ноября.

По его словам, автор проекта предлагал вообще вывести судей из-под действия закона «О предотвращении коррупции» — не только тех статей, которые отменил КСУ, а всего закона.

«Но интересно, что законопроект противоречит еще и самому себе. Ведь если на судей распространяется антикоррупционный закон вообще, то какая логика передавать полномочия проверять их декларации Государственной судебной администрации (недавно ее главу отправили под домашний арест по делу Окружного административного суда Киева). Ну это как хозяйственному отделу ВРУ передать контроль имущества депутатов», — прокомментировал решение Юрчишин.

Он добавил, что теперь отклонение законопроекта открыло дорогу рассмотрению проекта №4304 Разумкова в зале. При этом комитет предложил доработать инициативу спикера с применением статьи 116 Регламента. Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин «восстановление статей» на «выложить статьи в новой редакции».