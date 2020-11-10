Епифаний наградил Виталия Маркива высоким церковным орденом

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вручил нацгвардейцу Виталию Маркиву высокую церковную награду – орден Архистратига Михаила. Награждение состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Виталий Маркив поблагодарил за награду и заверил, что продолжит службу в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«В Украине есть достойные воины, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством», – отметил Епифаний.