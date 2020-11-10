На продаж виставили рідкісний Lamborghini Aventador Miura Homage

На сайті дилерського центру Hubbard Auto Center, який знаходиться в штаті Арізона, продається дуже рідкісний суперкар Lamborghini Aventador Miura Homage.

Нагадаємо, що компанія Lamborghini показала Aventador Miura в спеціальній версії Homage, щоб відзначити 50-річчя культової моделі Miura. Тираж особливої ​​пропозиції становить всього 50 екземплярів, кожен з яких має безліч індивідуальних опцій від відділу кастомізації Ad Personam. Варто сказати, що виставлений на продаж автомобіль має кузов відтінку Verde Scandal (яскраво-зелений) з сріблястими акцентами. При цьому інші екземпляри Miura Homage, були пофарбовані в оранжевий і синій кольори під назвою Blu Tahiti.

Що стосується інтер’єру машини, то для його обробки використовували шкіру коричневого відтінку під найменуванням Terra Emillia. У салоні також варто відзначити наявність чорної шкіри навколо приладової панелі і акцентів з вуглецевого волокна.

Як і всі авто Aventador, Miura Homage оснащується 690-сильним атмосферним двигуном V12 об’ємом 6,5 літра. Мотор працює в парі з 7-ступінчастою трансмісією ISR і повним приводом. Говорячи про динамічні показники суперкара, то він здатний розганятися до 100 км / год менше, ніж за три секунди.

За Aventador Miura Homage, пробіг якого складає 2491 кілометр, просять 359 000 доларів.

: autoporady.com

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