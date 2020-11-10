В Украине объявили о вакцинации норок от коронавируса

На фоне мутаций коронавируса в норках украинские норковые фермы заявили, что готовы вакцинировать животных, если разработчики подтвердят эффективность препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации звероводов Украины.

«Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат. Сегодня ряд вакцин проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу COVID-19. В ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах. Ассоциация звероводов Украины провела мониторинг рынка и приняла решение участвовать в вакцинации животных», — указано в сообщении.

В Ассоциации отметили, что вакцинация норок будет проходить параллельно с вакцинацией людей, а также выразили большие надежды в отношении препарата, созданного совместными усилиями американской компании Pfizer и их немецких коллег из BioNTech, которые накануне сообщили о завершении третьей стадии клинических испытаний.